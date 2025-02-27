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Немцова убили 10 лет назад — но мы продолжаем вспоминать многие его высказывания
О Путине, российской агрессии в Украине — и о том, как заканчивают диктаторы
2 минуты
09:50, 27 февраля 2025
Борис Немцов — один из самых ярких политиков постсоветской России, соавтор российской Конституции, первый губернатор Нижегородской области и вице-премьер. Он был
убит
27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. Ему было 55 лет. Немцов запомнился россиянам громкими расследованиями о коррупции, активной критикой политики Владимира Путина и прогнозами о будущем путинской России. «Медуза» вспоминает самые известные — и точные — цитаты Немцова: о стране, ее президенте и войне с Украиной.
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