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В Сицилии извергается вулкан Этна. Тысячи людей съехались посмотреть на это и покататься на лыжах рядом с лавой Местные власти в ужасе: туристы рискуют жизнью и мешают спасателям работать

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В итальянской Сицилии уже две недели извергается вулкан Этна. Из нескольких его кратеров текут многокилометровые реки лавы, а в воздух поднялся шлейф из пепла. Посмотреть на извержение съехались тысячи людей. Они игнорируют призывы властей не подходить к опасной зоне, фотографируются на фоне лавы, катаются на лыжах и сноубордах рядом с ней и даже делают из нее пепельницы. Глава местной службы гражданской обороны Сальво Кочина назвал такое поведение туристов «диким» — и предупредил, что они мешают спасателям выполнять свою работу.
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