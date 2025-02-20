Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
В Сицилии извергается вулкан Этна. Тысячи людей съехались посмотреть на это и покататься на лыжах рядом с лавой
Местные власти в ужасе: туристы рискуют жизнью и мешают спасателям работать
1 минута
11:33, 20 февраля 2025
В итальянской Сицилии уже две недели извергается вулкан Этна. Из нескольких его кратеров текут многокилометровые реки лавы, а в воздух поднялся шлейф из пепла. Посмотреть на извержение
съехались
тысячи людей. Они игнорируют призывы властей не подходить к опасной зоне, фотографируются на фоне лавы, катаются на лыжах и сноубордах рядом с ней и даже делают из нее пепельницы. Глава местной службы гражданской обороны Сальво Кочина назвал такое поведение туристов «диким» — и
предупредил
, что они мешают спасателям выполнять свою работу.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам