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Путь Навального в политике Вспоминаем главные эпизоды его невероятной жизни. В одном видео

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В годовщину гибели Алексея Навального хочется вспомнить его жизнь — от уличных протестов нулевых и первых расследований до попытки стать кандидатом в президенты, отравления и фатального возвращения в Россию. В этом видео — то, каким мы запомнили Навального: бесстрашным, сильным и неунывающим.
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