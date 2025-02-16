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Путь Навального в политике
Вспоминаем главные эпизоды его невероятной жизни. В одном видео
5 минут
09:25, 16 февраля 2025
В годовщину гибели Алексея Навального хочется вспомнить его жизнь — от уличных протестов нулевых и первых расследований до попытки стать кандидатом в президенты, отравления и фатального возвращения в Россию. В этом видео — то, каким мы запомнили Навального: бесстрашным, сильным и неунывающим.
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