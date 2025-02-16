Путь Навального в политике Вспоминаем главные эпизоды его невероятной жизни. В одном видео

В годовщину гибели Алексея Навального хочется вспомнить его жизнь — от уличных протестов нулевых и первых расследований до попытки стать кандидатом в президенты, отравления и фатального возвращения в Россию. В этом видео — то, каким мы запомнили Навального: бесстрашным, сильным и неунывающим.