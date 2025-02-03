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В этом году все ждали, когда же наконец замерзнет Байкал Из-за теплой зимы этого могло не случиться впервые в истории наблюдений

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С начала года в Иркутской области и Бурятии беспокоились из-за того, что озеро Байкал не замерзает полностью. Все дело в аномально теплой зиме: в некоторые дни января температура в районе озера была на 12 градусов выше нормы. Ученые признавали, что вероятность незамерзания озера в этом году действительно существует, и призывали Минобрнауки России дополнительно исследовать ледовую обстановку на Байкале. В конце января в регион наконец пришли морозы, и поверхность озера, судя по спутниковым снимкам, практически полностью покрылась льдом, хотя он и остается тоньше обычного. Часть ученых винят в происходящем климатический кризис, но аномально теплые зимы за всю историю климатических наблюдений уже случались. Позднее всего лед на Байкале вставал в 1958 и 1984 годах — к 3 февраля. А случаев, когда Байкал зимой не замерз целиком, в истории наблюдений еще не было.
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