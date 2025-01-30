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«Гитлер хотел убить меня за то, что я еврей. Путин хочет убить меня за то, что я украинец» Переживший холокост Роман Шварцман из Одессы выступил в бундестаге. Вот что он сказал

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88-летний еврей, узник гетто Роман Шварцман из Одессы выступил в бундестаге. Шварцман стал гостем так называемого «Часа памяти» в парламенте ФРГ, приуроченного к 80-летию освобождения советскими войсками концлагеря в Освенциме. Шварцман сравнил Путина с Гитлером и призвал Германию усилить военную помощь Украине.
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