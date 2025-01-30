Дмитрий Хрусталев когда-то пародировал Путина и был остроумным напарником Ивана Урганта Теперь он проводит КВН для Росгвардии и учит детей стрелять из танка «по врагам России»

Бывший ведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев снялся в пропагандистском шоу на Первом канале. В эпизоде программы «Шаг к мечте» комик проводит время с детьми из Макеевки на танковом полигоне и учит их стрелять из танка «по врагам России». А в видео со съемок шоу он сравнивает себя с Путиным и говорит, что Россия «ни на кого не нападала». «Медуза» рассказывает о жизни бывшего соведущего «Вечернего Урганта» до и после начала полномасштабной войны.