Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
«Я горяч, и вокруг горячо». Юра Борисов появился в эфире американского канала ABC (вместе с женой и двумя дочерьми) — и рассказал, что он чувствует после номинации на «Оскар»
Посмотрите, как это было
2 минуты
10:58, 24 января 2025
Российский актер Юра Борисов 23 января
появился
в эфире утренней передачи американского телеканала ABC. С ведущими он обсудил номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. А еще — показал свою жену Анну и двух дочерей, Марфу и Акулину. Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». На эту награду также претендуют Киран Калкин (за роль в картине «Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам