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«Я горяч, и вокруг горячо». Юра Борисов появился в эфире американского канала ABC (вместе с женой и двумя дочерьми) — и рассказал, что он чувствует после номинации на «Оскар» Посмотрите, как это было

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Российский актер Юра Борисов 23 января появился в эфире утренней передачи американского телеканала ABC. С ведущими он обсудил номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. А еще — показал свою жену Анну и двух дочерей, Марфу и Акулину. Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». На эту награду также претендуют Киран Калкин (за роль в картине «Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).
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