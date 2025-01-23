В Таиланде разрешили однополые браки. Сотни пар женятся по всей стране Ожидается, что к концу дня число ЛГБТК-браков приблизится к полутора тысячам

23 января в Таиланде вступил в силу закон, разрешающий ЛГБТК-браки. Из соответствующего определения в Гражданском кодексе страны убрали слова «мужчина», «женщина», «муж» и «жена», заменив их на нейтральные «супруг» и «лицо». По всей стране открыли специальные пункты, где ЛГБТК-люди могут пожениться прямо сегодня. Церемонию провели уже для сотен пар — некоторые из них ждали этого десятилетиями. Активисты надеются, что к концу четверга брак заключат не менее 1448 однополых пар. Это номер статьи Гражданского кодекса Таиланда, где дано определение брака.