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В Таиланде разрешили однополые браки. Сотни пар женятся по всей стране
Ожидается, что к концу дня число ЛГБТК-браков приблизится к полутора тысячам
1 минута
14:09, 23 января 2025
23 января в Таиланде вступил в силу закон, разрешающий ЛГБТК-браки. Из соответствующего определения в Гражданском кодексе страны убрали слова «мужчина», «женщина», «муж» и «жена», заменив их на нейтральные «супруг» и «лицо». По всей стране открыли специальные пункты, где ЛГБТК-люди могут пожениться прямо сегодня. Церемонию провели уже для сотен пар — некоторые из них ждали этого десятилетиями. Активисты надеются, что к концу четверга брак заключат не менее 1448 однополых пар. Это номер статьи Гражданского кодекса Таиланда, где дано определение брака.
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