В первые недели нового, 2025 года армия РФ продолжила свои наступательные операции в Донбассе. Российские военные близки к тому, чтобы охватить агломерацию Покровска с двух сторон и захватить Торецк. Кроме того, они вошли в центр Часова Яра и закрепились на западном берегу реки Оскол. И лишь в Курской области ВСУ продолжают удерживать ключевые пункты своей обороны. В динамике показываем главное, что происходит на фронте прямо сейчас. А также отвечаем на вопрос: способна ли Россия такими темпами захватить всю территорию Донбасса?

Это видеоверсия нашей еженедельной военной сводки — такие сводки «Медуза» публикует с начала полномасштабной войны. Их можно читать, слушать (в подкасте «Что случилось»), а теперь еще и смотреть.