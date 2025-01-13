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Зеленский показал видео допроса двух военных из КНДР, захваченных в плен в Курской области
Один из них сказал, что хочет остаться в Украине
1 минута
12:43, 13 января 2025
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале
фото
и
видео
, на которых, как утверждается, сняты два северокорейских военных, взятых в плен ВСУ в Курской области. По словам Зеленского, захватить их было сложно, потому что военные из России и КНДР «добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства — Северной Кореи — в войне против Украины». На допросе, снятом на видео, пленные говорят, что не знают, где они находятся, а один из них рассказывает, что якобы ехал на учения, а не на войну. Зеленский заявил, что готов передать обоих пленных КНДР, если ее лидер Ким Чен Ын поможет обменять их на военных ВСУ, которых удерживает Россия.
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