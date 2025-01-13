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В центре Тулы загорелся военный госпиталь, где лечатся срочники
Пожарные не могут справиться с огнем уже несколько часов. У здания обрушился шпиль
1 минута
17:16, 13 января 2025
Из-за пожара в военном госпитале в Туле, который начался днем 13 января и продолжается уже несколько часов, у здания обрушились шпиль и части кровли. Огонь распространился на площади около 1000 метров. Власти заявили, что успели эвакуировать персонал и пациентов — в госпитале лечились солдаты-срочники. В МЧС уверяют, что контролируют обрушение кровли и не допустят, чтобы обломки упали на улицу. Однако потушить огонь пока не получается. По предварительной версии властей, инцидент случился из-за неисправности проводки. Об атаках беспилотников по зданию не сообщалось.
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