В центре Тулы загорелся военный госпиталь, где лечатся срочники Пожарные не могут справиться с огнем уже несколько часов. У здания обрушился шпиль

Из-за пожара в военном госпитале в Туле, который начался днем 13 января и продолжается уже несколько часов, у здания обрушились шпиль и части кровли. Огонь распространился на площади около 1000 метров. Власти заявили, что успели эвакуировать персонал и пациентов — в госпитале лечились солдаты-срочники. В МЧС уверяют, что контролируют обрушение кровли и не допустят, чтобы обломки упали на улицу. Однако потушить огонь пока не получается. По предварительной версии властей, инцидент случился из-за неисправности проводки. Об атаках беспилотников по зданию не сообщалось.