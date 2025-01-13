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Создатель движения «Наши» Василий Якеменко признался, что заработал «адское количество денег» на молодежной политике
И пожалел Путина: «Он не понимает, что происходит»
2 минуты
16:24, 13 января 2025
Бывший глава Росмолодежи Василий Якеменко дал
интервью
ютьюб-блогеру Станиславу Роженькову. В нулевые Якеменко возглавлял направление по работе с молодежью во власти и создал сразу два прокремлевских молодежных движения — «Идущие вместе» и «Наши». Теперь, спустя 12 лет после своей отставки, Якеменко в интервью прямо говорит, что в задачи «нашистов» входило подавление протестов и мнения несогласных. Еще он рассказывает, что жалеет Путина и до сих пор живет на заработанные во власти «золото и бриллианты» и «адское количество денег». Юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов
заявил
, что этим интервью Якеменко фактически признался в создании экстремистского сообщества для преследования политических врагов.
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