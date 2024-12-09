Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Россия поддерживала Асада в войне почти 10 лет. Его режим пал меньше чем за две недели
Вот что Путин говорил о Сирии все эти годы. Видео
3 минуты
15:16, 9 декабря 2024
В ночь на 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада, правившего страной с 2000 года. Ему так долго удавалось оставаться у власти во многом благодаря внешней поддержке, в том числе — Москвы. На западе страны расположены российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе — в 2017 году Москва и Дамаск договорились, что российские силы будут находится там еще 49 лет. Однако на этот раз Россия не помогла Асаду удержаться у власти. «Медуза» вспоминает главные заявления Путина о Сирии, сделанные за последние 10 лет.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам