Кадры из захваченного дворца Башара Асада Местные жители выносят вещи. В зале приемов произошел пожар, его быстро потушили

После свержения Башара Асада в Сирии вооруженные антиправительственные группировки заняли президентский дворец в Дамаске, также туда проникли местные жители. На кадрах, которые публикует агентство Reuters, видно, как по президентской резиденции ходят люди и выносят оттуда вещи. В зале приемов дворца произошел небольшой пожар, сообщил немецкий таблоид Bild. Как рассказали ТАСС очевидцы, масштабного возгорания не случилось и его быстро потушили.