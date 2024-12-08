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Кадры из захваченного дворца Башара Асада
Местные жители выносят вещи. В зале приемов произошел пожар, его быстро потушили
1 минута
15:10, 8 декабря 2024
После свержения Башара Асада в Сирии вооруженные антиправительственные группировки заняли президентский дворец в Дамаске, также туда проникли местные жители. На кадрах, которые публикует агентство Reuters, видно, как по президентской резиденции ходят люди и выносят оттуда вещи. В зале приемов дворца произошел небольшой пожар, сообщил немецкий таблоид Bild. Как рассказали ТАСС очевидцы, масштабного возгорания не случилось и его быстро потушили.
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