Путин объявил об ударе по Днепру баллистической ракетой системы «Орешник»

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям российские военные атаковали оборонное предприятие в Днепре, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности, которую назвали «Орешник». В своем выступлении Путин возложил ответственность за удар на власти США и пригрозил атаковать военные объекты стран, которые разрешают использовать свое оружие против России.