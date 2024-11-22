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Путин объявил об ударе по Днепру баллистической ракетой системы «Орешник»
1 минута
22:48, 21 ноября 2024
Президент РФ Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям российские военные атаковали оборонное предприятие в Днепре, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности, которую назвали «Орешник». В своем выступлении Путин возложил ответственность за удар на власти США и пригрозил атаковать военные объекты стран, которые разрешают использовать свое оружие против России.
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