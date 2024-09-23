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Китайская многоразовая ракета «Небула-1» взорвалась во время испытаний
Съемка с дрона
51 секунда
13:24, 23 сентября 2024
Во Внутренней Монголии прошли испытания ракеты «Небула-1», разработкой которой занимается китайский частный стартап Deep Blue Aerospace. «Небула-1» должна стать первой в своем роде многоразовой тяжелой ракетой с кислородно-керосиновыми двигателями. В ходе испытаний,
сообщает
Reuters со ссылкой на заявление Deep Blue Aerospace, удалось выполнить 10 из 11 намеченных задач. В частности, успешно прошли запуск, набор высоты и отсоединение двигателей. Однако посадить ракету так, как планировалось, не удалось. Первый орбитальный тестовый полет «Небулы-1» Deep Blue Aerospace рассчитывает провести до конца 2024 года.
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