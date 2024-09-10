SpaceX запустила первую в истории частную исследовательскую миссию. Непрофессиональные астронавты выйдут в открытый космос

Компания SpaceX запустила коммерческую исследовательскую миссию Polaris Dawn, на борту которой находится гражданский экипаж — миллиардер Джаред Айзекман, отставной подполковник ВВС США Скотт Потит и два инженера SpaceX — Анна Менон и Сара Джиллис. Миссия продлится пять дней, в ее рамках запланирован выход в открытый космос — это будет первым случаем в истории, когда это сделают непрофессиональные астронавты.