Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Я хочу поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
SpaceX запустила первую в истории частную исследовательскую миссию. Непрофессиональные астронавты выйдут в открытый космос
1 минута
12:50, 10 сентября 2024
Компания SpaceX запустила коммерческую исследовательскую миссию Polaris Dawn, на борту которой находится гражданский экипаж — миллиардер Джаред Айзекман, отставной подполковник ВВС США Скотт Потит и два инженера SpaceX — Анна Менон и Сара Джиллис. Миссия продлится пять дней, в ее рамках запланирован выход в открытый космос — это будет первым случаем в истории, когда это сделают непрофессиональные астронавты.
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам