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Захват заложников в колонии в Волгоградской области. Заключенные говорят на видео, что связаны с ИГИЛ и мстят «за братьев-мусульман», задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»
1 минута
13:25, 23 августа 2024
Внимание! На видео показаны люди с тяжелыми ранениями, не смотрите его, если для вас это неприемлемо. В колонии строгого режима ИК-19 в Суровикино Волгоградской области заключенные во время заседания дисциплинарной комиссии захватили сотрудников в заложники. По предварительным данным, как минимум двое сотрудников ФСИН убиты, пять человек ранены. Люди, захватившие заложников, утверждают, что связаны с ИГИЛ и мстят за задержанных по делу о тераке в «Крокус Сити Холле».
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