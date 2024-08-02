«Я был уверен, что умру в тюрьме» Владимир Кара-Мурза поговорил по телефону со своей семьей после освобождения из российской колонии

Владимир Кара-Мурза поговорил по телефону с семьей после освобождения из российской колонии. Политик, ставший участником масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада, находился в Кельне, его родные — в Овальном кабинете президента США. Кадры распространил Белый дом. «Я был уверен, что умру в тюрьме. Я не верю в то, что происходит. Мне все еще кажется, что я сплю в своей камере в Омске вместо того, чтобы слышать ваш голос. Но я хочу сказать, что вы проделали великолепную работу, спасли так много жизней. Кажется, нас 16 человек в этом самолете. Мне не кажется, что в мире есть много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней», — сказал Владимир Кара-Мурза.