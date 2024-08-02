Политзаключенные теперь свободны. Исторические кадры

1 августа Россия провела масштабный обмен заключенными с Западом. В США прибыли журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева, бывший морпех Пол Уилан, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. У трапа самолета их лично встречали Джо Байден и Камала Харрис. В редакции WSJ новость об освобождении Гершковича встретили овацией. Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что в обмене должен был участвовать Алексей Навальный — но он погиб в колонии. В рамках сделки Кремль освободил некоторых российских политзаключенных — политиков Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и Андрея Пивоварова, художницу Сашу Скочиленко, соратников Навального Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Вадима Останина, правозащитника Олега Орлова и других. В обмен на них в Москву вернулись раскрытые и осужденные на Западе агенты российских спецслужб.