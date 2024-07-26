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«Она станет фантастическим президентом» Барак и Мишель Обама — за Камалу Харрис

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Барак и Мишель Обама публично поддержали выдвижение кандидатуры Камалы Харрис на пост президента США от Демократической партии. Штаб Харрис опубликовал видео, на котором ей звонят бывший президент и его жена. «Это так много значит — получить вашу поддержку. Давайте приступим к работе», — заявила действующий вице-президент США, которая намерена поучаствовать в избирательной гонке вместо выбывшего Джо Байдена. «Мы сказали ей, что, по нашему мнению, она станет фантастическим президентом Соединенных Штатов, и что мы ее полностью поддерживаем. В этот критический момент для нашей страны мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить ее победу в ноябре», — написал в свою очередь в соцсетях Барак Обама.
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