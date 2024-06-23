Нападение боевиков в Дагестане. Видео очевидцев

В Дербенте и Махачкале боевики вечером 23 июня напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС (рядом с ним расположена еще одна синагога). Убиты как минимум шестеро полицейских, погиб священник храма в Дербенте. СК в связи с нападением в Дагестане расследует уголовное дело по статье «Теракт».