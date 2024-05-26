В российских и украинских телеграм-каналах, посвященных войне, некоторое время назад появились фото и видео со странной бронированной машиной, контуры которой напоминают дом или сарай. Под листами брони скрывался танк Т-80 российской армии, поврежденный в бою. Вместо полноценного ремонта российские военные решили защитить машину дополнительным бронированным коконом. Эта защита, по замыслу ее создателей, должна уберечь танк от атак дронов. Российские военные прозвали «модифицированный» Т-80 «царь-мангалом» — кажется, они даже гордятся им. Украинские военные смеются над «мангалом» и называют его «бронесараем». В «мангалы» армия РФ превращает теперь и бронированные вездеходы, также пытаясь защитить их от дронов. Проблемы «царь-мангалов» напрямую связаны с их новыми преимуществами — функции обычных танков такие «бронесараи» выполнять уже не могут: их башни не вращаются; такая техника уже не может вести полноценный артиллерийский огонь. При этом достаточно поразить только одну такую неповоротливую машину и атака, возглавляемая «царь-мангалом», будет сорвана. Однако, пока лучшей защиты от дронов не придумано, такая невероятная техника будет появляться на поле боя.

Телеграм

Фейсбук

Твиттер

В закладки

Напишите нам