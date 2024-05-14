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В Грузии принят закон об «иноагентах»
В Тбилиси тысячи человек вышли протестовать. Вот как это выглядит
1 минута
14:33, 14 мая 2024
Парламент Грузии 14 мая
принял
закон «О прозрачности иностранного влияния». Документ поддержали 84 депутата, 30 выступили против. В день принятия закона об «иноагентах» у здания парламента в центре Тбилиси собрались несколько тысяч протестующих, полиция разогнала участников митинга. Принятый закон отправят на подпись к президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Она говорила, что наложит на закон вето, но правящая партия «Грузинская мечта» может его преодолеть.
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