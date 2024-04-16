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В Копенгагене загорелось историческое здание биржи. Огонь уничтожил 56-метровый шпиль

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В центре Копенгагена произошел пожар в историческом здании биржи, построенном в XVII веке по проекту братьев Стенвинкелей. Огонь уничтожил 56-метровый деревянный шпиль в форме скрученных хвостов четырех драконов. Дым от пожара был виден из соседней Швеции, которую от Копенгагена отделяет Эресуннский пролив. Причины пожара пока неизвестны. Здание биржи находилось на реконструкции — там меняли крышу и обновляли фасад. Данных о пострадавших нет.
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