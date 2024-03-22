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«Расходимся, поживее, давай резче»
ОМОН разогнал журналистов, которые пришли к «Крокус Сити Холлу»
57 секунд
20:42, 22 марта 2024
Представители силовых структур задержали несколько человек возле «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта произошел теракт. Также омоновцы жестко разогнали собравшихся вблизи концертного зала журналистов. Силовики вели себя агрессивно. Они избивали людей и валили их лицом в асфальт. По данным ФСБ, в результате теракта в «Крокус Сити Холла» погибли 40 человек и еще более 100 пострадали.
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