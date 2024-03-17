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Юлия Навальная пришла на выборы президента России — и проголосовала за Алексея Навального
Посмотрите, как ее встретили у выхода из посольства в Берлине. И послушайте, что она сказала
2 минуты
17:52, 17 марта 2024
Юлия Навальная, вдова убитого лидера российской оппозиции Алексея Навального, проголосовала на выборах президента России. Она пришла на участок в посольстве России в Берлине. У посольства проходила акция «Полдень против Путина». Юлия Навальная простояла в очереди шесть часов. Выйдя из посольства, она сказала, что написала в избирательном бюллетене имя Алексея Навального.
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