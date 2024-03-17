Юлия Навальная, вдова убитого лидера российской оппозиции Алексея Навального, проголосовала на выборах президента России. Она пришла на участок в посольстве России в Берлине. У посольства проходила акция «Полдень против Путина». Юлия Навальная простояла в очереди шесть часов. Выйдя из посольства, она сказала, что написала в избирательном бюллетене имя Алексея Навального.