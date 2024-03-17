«Еще без пяти двенадцать, а народу уже куча» Полдень против Путина. Главные кадры из России и других стран мира

В последний день голосования на выборах президента РФ в городах России и по всему миру прошла акция «Полдень против Путина», организованная российской оппозицией. Незадолго до своей смерти ее поддержал Алексей Навальный, а его соратники заявили, что это его «политическое завещание». На акцию в Берлине пришла вдова убитого политика Юлия Навальная.