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Байден назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Путин считает, что это «адекватная реакция»
1 минута
17:55, 22 февраля 2024
Владимир Путин попытался объяснить, почему Джо Байден назвал его «сумасшедшим сукиным сыном». Как считает президент РФ, это «адекватная реакция» на его недавнее заявление о том, что для России на посту президента США предпочтительнее Джо Байден, а не Дональд Трамп. «Он же не может сказать: „Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог“. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения и это реакция абсолютно адекватная. А значит я был прав!» — сказал Путин.
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