Байден назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Путин считает, что это «адекватная реакция»

Владимир Путин попытался объяснить, почему Джо Байден назвал его «сумасшедшим сукиным сыном». Как считает президент РФ, это «адекватная реакция» на его недавнее заявление о том, что для России на посту президента США предпочтительнее Джо Байден, а не Дональд Трамп. «Он же не может сказать: „Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог“. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения и это реакция абсолютно адекватная. А значит я был прав!» — сказал Путин.