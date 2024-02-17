«День скорби, жуткой тишины» Жители России несут цветы к мемориалам памяти Навального

Жители многих городов России вышли на акции памяти Алексея Навального, умершего в колонии «Полярный волк» 16 февраля. Люди возлагают цветы к стихийным мемориалам или памятникам жертв политических репрессий. Полиция разрушает мемориалы и задерживает граждан. По данным «ОВД-Инфо», за два дня во всей стране задержали более 200 человек — в Москве, Петербурге, Новосибирске, Самаре, Томске, Екатеринбурге, Челябинске и Улан-Удэ.