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«День скорби, жуткой тишины»
Жители России несут цветы к мемориалам памяти Навального
1 минута
12:08, 17 февраля 2024
Жители многих городов России вышли на акции памяти Алексея Навального, умершего в колонии «Полярный волк» 16 февраля. Люди возлагают цветы к стихийным мемориалам или памятникам жертв политических репрессий. Полиция разрушает мемориалы и задерживает граждан. По данным «ОВД-Инфо», за два дня во всей стране задержали более 200 человек — в Москве, Петербурге, Новосибирске, Самаре, Томске, Екатеринбурге, Челябинске и Улан-Удэ.
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