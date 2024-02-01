Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Поддержать
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
«Ты можешь стареть так, как тебе захочется»
«Вика» — документальный фильм о 85-летней польской диджейке. Его покажут на «Артдокфесте» в Риге. Премьера трейлера
2 минуты
11:47, 1 февраля 2024
С 1 по 8 марта в Риге пройдет фестиваль документального кино
«Артдокфест. Рига»
. Один из фильмов программы — «Вика» польской постановщицы Агнешки Звефки. Автор рассказывает историю 85-летней Вики — звезды варшавской клубной сцены. Главная радость в ее жизни — танцпол и возможность радовать молодых людей. Но когда Вика остается одна, она все чаще думает о возрасте и одиночестве. «Медуза» представляет трейлер фильма с комментарием Звефки — прямо в видео она рассказывает, почему решила снять эту картину.
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам