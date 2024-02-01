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«Ты можешь стареть так, как тебе захочется» «Вика» — документальный фильм о 85-летней польской диджейке. Его покажут на «Артдокфесте» в Риге. Премьера трейлера

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С 1 по 8 марта в Риге пройдет фестиваль документального кино «Артдокфест. Рига». Один из фильмов программы — «Вика» польской постановщицы Агнешки Звефки. Автор рассказывает историю 85-летней Вики — звезды варшавской клубной сцены. Главная радость в ее жизни — танцпол и возможность радовать молодых людей. Но когда Вика остается одна, она все чаще думает о возрасте и одиночестве. «Медуза» представляет трейлер фильма с комментарием Звефки — прямо в видео она рассказывает, почему решила снять эту картину.
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