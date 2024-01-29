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На Сахалине — мощный снежный циклон
Связь с материком прервалась, аэропорт закрылся. Чтобы выйти из дома, надо пробиваться через многометровые сугробы
3 минуты
11:26, 29 января 2024
На Сахалин утром 23 января
обрушился
самый мощный за последние годы циклон. Несколько дней остров заметало снегом. Жителям, чтобы выйти из дома, приходилось пробивать путь через многометровые сугробы, автомобили завалило снегом, прервалось железнодорожное сообщение, закрылся аэропорт. Школьников перевели на дистанционное обучение, некоторые предприятия также прекратили работу. На Сахалине объявляли режим ЧС, его отменили только утром 29 января.
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