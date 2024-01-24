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Кадры с места катастрофы Ил-76 в Белгородской области. В самолете было больше 70 человек, сообщили российские военные
Губернатор области сказал, что все погибли
48 секунд
11:16, 24 января 2024
Военно-транспортный Ил-76 упал 24 января в Корочанском районе Белгородской области. На борту самолета, объявило Минобороны РФ, находились «65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шестеро членов экипажа самолета и трое сопровождающих». По предварительным данным, выживших нет. «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генштабе написала, что падение Ил-76 — это «работа» ВСУ. Самолет, заявил источник, перевозил ракеты С-300. Однако потом издание удалило из заметки упоминание ВСУ.
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