Кадры с места катастрофы Ил-76 в Белгородской области. В самолете было больше 70 человек, сообщили российские военные Губернатор области сказал, что все погибли

Военно-транспортный Ил-76 упал 24 января в Корочанском районе Белгородской области. На борту самолета, объявило Минобороны РФ, находились «65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шестеро членов экипажа самолета и трое сопровождающих». По предварительным данным, выживших нет. «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генштабе написала, что падение Ил-76 — это «работа» ВСУ. Самолет, заявил источник, перевозил ракеты С-300. Однако потом издание удалило из заметки упоминание ВСУ.