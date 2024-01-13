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В Петербурге горит склад Wildberries. Пожар засняли с пролетавшего над ним самолета

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Утром 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад Wildberries. В МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. В Wildberries уже сообщили, что покупателям «будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары». О пострадавших в результате пожара не сообщалось, в компании утверждали, что люди из здания эвакуированы. Пожарная сигнализация на складе была отключена, так как «было неоднократное ложное срабатывание». По данным ТАСС, предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки. РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС, сообщил, в качестве одной из предварительных версий рассматривается поджог. Официально версии причин пожара не назывались. 
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