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новости
В Петербурге горит склад Wildberries. Пожар засняли с пролетавшего над ним самолета
1 минута
10:33, 13 января 2024
Утром 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад Wildberries. В МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. В Wildberries уже сообщили, что покупателям «будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары». О пострадавших в результате пожара не сообщалось, в компании утверждали, что люди из здания эвакуированы. Пожарная сигнализация на складе была
отключена
, так как «было неоднократное ложное срабатывание». По данным ТАСС, предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки. РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС, сообщил, в качестве одной из предварительных версий рассматривается поджог. Официально версии причин пожара не назывались.
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