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«Одна есть проблема, не знаю, в какой суд подать, — погода здесь плохая». Навальный впервые вышел на связь из колонии на Ямале
1 минута
12:36, 10 января 2024
Алексей Навальный впервые вышел на видеосвязь из колонии «Полярный волк» в поселке Харп на Ямале, куда его этапировали в конце 2023 года. 10 января политик принял участие в рассмотрении иска к своей прежней колонии во Владимирской области. Он оспаривал назначенный ему арест на 12 суток в ШИЗО из-за ссоры с инспектором, отобравшим у него ручку. Перед заседанием политик поговорил по видеосвязи с журналистами. Он рассказал, что чувствует себя нормально, а условия содержания в новой колонии гораздо лучше, чем в предыдущей. «У меня новая фишка: на животе [на тюремной робе] написано ЕПКТ ШИЗО», — рассказал Навальный. «Одна есть проблема, я не знаю, в какой суд мне подать, — погода здесь плохая», — пожаловался также политик. Журналисты в ответ предложили обратиться в высший суд. По итогам заседания Ковровский суд отказал Навальному в удовлетворении иска,
пишет
«Медиазона».
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