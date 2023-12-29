Российская армия нанесла удары по Киеву, Харькову, Одессе и другим городам Украины. Это один из самых массированных обстрелов за все время войны

Войска РФ нанесли один из самых массированных ударов по Украине в ночь на 29 декабря. По данным ВСУ, российская армия выпустила больше 150 ракет и дронов. В Киеве ракета попала в жилой дом, в Днепре — в торговый центр. Также под обстрел попали Харьков, Одесса, Львов и Запорожье. Повреждены жилые дома, По последним данным, в результате удара погибли 17 человек, больше 100 пострадали.