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Российская армия нанесла удары по Киеву, Харькову, Одессе и другим городам Украины. Это один из самых массированных обстрелов за все время войны
1 минута
11:45, 29 декабря 2023
Войска РФ нанесли один из самых массированных ударов по Украине в ночь на 29 декабря. По данным ВСУ, российская армия выпустила больше 150 ракет и дронов. В Киеве ракета попала в жилой дом, в Днепре — в торговый центр. Также под обстрел попали Харьков, Одесса, Львов и Запорожье. Повреждены жилые дома, По последним данным, в результате удара погибли 17 человек, больше 100 пострадали.
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