Перейти к материалам
Поддержать
новости

Израильские военные обнаружили самый большой тоннель ХАМАС в секторе Газа По нему может проехать автомобиль

1 минута
Армия обороны Израиля сообщила, что обнаружила самый большой тоннель, построенный ХАМАС в секторе Газа. Вход в него расположен в 100 метрах от пограничного перехода «Эрец» между Газой и Израилем. Длина тоннеля — около 4 километров, его ширина и высота позволяют передвигаться внутри на автомобиле, заявили представители ЦАХАЛ, подчеркнув, что для строительства такого сооружения потребовались годы и миллионы долларов. В ХАМАС сообщения о крупнейшем тоннеле в Газе никак комментировать не стали.
Подписывайтесь на наш ютьюб-канал