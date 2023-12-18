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Израильские военные обнаружили самый большой тоннель ХАМАС в секторе Газа
По нему может проехать автомобиль
1 минута
12:00, 18 декабря 2023
Армия обороны Израиля
сообщила
, что обнаружила самый большой тоннель, построенный ХАМАС в секторе Газа. Вход в него расположен в 100 метрах от пограничного перехода «Эрец» между Газой и Израилем. Длина тоннеля — около 4 километров, его ширина и высота позволяют передвигаться внутри на автомобиле, заявили представители ЦАХАЛ, подчеркнув, что для строительства такого сооружения потребовались годы и миллионы долларов. В ХАМАС сообщения о крупнейшем тоннеле в Газе никак комментировать не стали.
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