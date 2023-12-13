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В России опять «выборы президента». С 2000 года изменилось почти все, кроме одного: Путин делает вид, что до последнего думает, будет ли он участвовать
Вспоминаем, как это было
3 минуты
14:31, 13 декабря 2023
В 2000 году Владимир Путин говорил, что ему «в страшном сне не могло присниться», что он когда-нибудь будет участвовать в выборах. В декабре 2023 года Путин
заявил
, что у него «были разные мысли», но он все-таки решил снова баллотироваться. Для Путина это будут пятые выборы президента и каждый раз он уверяет, что до последнего не мог принять решение, выставлять ли свою кандидатуру.
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