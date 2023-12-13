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Шаман в Совете Федерации спел «Встанем». Все встали У Валентины Матвиенко «мурашки по телу», когда она слышит эту песню

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Певец Шаман (Ярослав Дронов) 13 декабря выступил в Совете Федерации. Он исполнил несколько песен, в том числе хит под названием «Встанем». Члены Совета Федерации встали. Спикер палаты Валентина Матвиенко сказала, что у нее от этой песни «мурашки по телу». По утверждению Матвиенко, у сенаторов были на глазах слезы. Она добавила, что на самых важных заседаниях Совета Федерации не было «такого аншлага», как на выступлении Шамана.
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