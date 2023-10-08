В Израиле прошла пресс-конференция семей заложников, которых захватили боевики ХАМАС. «Мы требуем ответов. Не каждому ответу мы будем рады. Мы хотим вернуть наших детей. Все началось почти 48 часов назад. Некоторые семьи все еще ничего не знают», — заявили участники пресс-конференции. В заложниках оказались десятки людей — а может быть, больше 100. Точной информации нет.