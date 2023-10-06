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В украинском поселке Гроза звонят телефоны убитых при российском обстреле
Родные и близкие погибших пытаются узнать их судьбу
29 секунд
10:19, 6 октября 2023
В селе Гроза в Харьковской области 5 октября в результате ракетного удара погибли, по последним данным, 52 человека. Ракета попала в кафе, где проходили поминки. Телефоны, обнаруженные на месте гибели людей, продолжают звонить. Родные и близкие погибших и раненых пытаются узнать их судьбу.
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