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15-летний японец восемь раз прокрутил скакалку во время одного прыжка. Теперь он в книге рекордов Гиннесса
Посмотрите, как он это сделал
1 минута
12:21, 2 октября 2023
15-летний Кирато Хитаке из Японии занимается прыжками со скакалкой — и он попал в
книгу рекордов Гиннесса
. Подростку удалось прокрутить скакалку 8 раз во время одного прыжка. Чтобы установить рекорд, ему понадобилось 28 попыток (и долгие тренировки). Посмотрите на его рекорд и другие выступления, это настоящее искусство.
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