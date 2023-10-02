Перейти к материалам
Поддержать
новости

15-летний японец восемь раз прокрутил скакалку во время одного прыжка. Теперь он в книге рекордов Гиннесса Посмотрите, как он это сделал

1 минута
15-летний Кирато Хитаке из Японии занимается прыжками со скакалкой — и он попал в книгу рекордов Гиннесса. Подростку удалось прокрутить скакалку 8 раз во время одного прыжка. Чтобы установить рекорд, ему понадобилось 28 попыток (и долгие тренировки). Посмотрите на его рекорд и другие выступления, это настоящее искусство.
Подписывайтесь на наш ютьюб-канал

Подписывайтесь на наш ютьюб-канал