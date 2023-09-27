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«Это была не свадьба. Это был ад» При пожаре на празднике в Ираке погибли больше 100 человек

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В Хамдании на севере Ирака более 100 человек погибли и не менее 150 пострадали при пожаре на свадьбе. Пожар в зале для торжеств, где находились несколько сотен человек, начался, когда в помещении запустили фейерверки и от них загорелся потолок. Огонь распространялся очень быстро, люди не могли покинуть здание. «Это была не свадьба. Это был ад», — сказала журналистам Reuters одна из местных жительниц, пришедших опознавать тела. На свадьбе у нее погибли дочь и трое внуков, младшему из которых было восемь месяцев.
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