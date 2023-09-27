Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Поддержать
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
«Это была не свадьба. Это был ад»
При пожаре на празднике в Ираке погибли больше 100 человек
1 минута
11:37, 27 сентября 2023
В Хамдании на севере Ирака более 100 человек погибли и не менее 150 пострадали при пожаре на свадьбе. Пожар в зале для торжеств, где находились несколько сотен человек, начался, когда в помещении запустили фейерверки и от них загорелся потолок. Огонь распространялся очень быстро, люди не могли покинуть здание. «Это была не свадьба. Это был ад», —
сказала
журналистам Reuters одна из местных жительниц, пришедших опознавать тела. На свадьбе у нее погибли дочь и трое внуков, младшему из которых было восемь месяцев.
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам