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«Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь»
Ракетный удар по штабу Черноморского флота. Кадры очевидцев
1 минута
12:34, 22 сентября 2023
Штаб Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе 22 сентября
попал под ракетный удар
. В здании разрушены крыша и верхний этаж. К штабу приехали десять машин скорой помощи. Сообщается о пострадавших. Минобороны РФ
объявило
о как минимум одном пропавшем без вести. Жителей Севастополя призвали воздержаться от поездок в центр города.
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