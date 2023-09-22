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«Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь» Ракетный удар по штабу Черноморского флота. Кадры очевидцев

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Штаб Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе 22 сентября попал под ракетный удар. В здании разрушены крыша и верхний этаж. К штабу приехали десять машин скорой помощи. Сообщается о пострадавших. Минобороны РФ объявило о как минимум одном пропавшем без вести. Жителей Севастополя призвали воздержаться от поездок в центр города.
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