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Из тюрьмы в Пенсильвании сбежал заключенный. Он поднялся по отвесной стене, перелез через забор и колючую проволоку — а потом скрылся в лесу
Его поймали спустя две недели
1 минута
13:07, 14 сентября 2023
Из тюрьмы в штате Пенсильвания 31 августа сбежал осужденный за убийство Данело Кавальканте. Ему удалось подняться на крышу по отвесной стене, перелезть через забор, пробраться через колючую проволоку и убежать в лес. Беглеца ловили почти две недели. Кавальканте передвигался ночами, пил воду из ручьев, а из еды у него первое время был лишь арбуз, украденный на ферме. Однако потом он, забираясь в дома, смог раздобыть одежду, еду, оружие и даже побриться. Беглеца неоднократно видели местные жители, но задержать его не удавалось. Как выяснилось потом, полицейские несколько раз были всего в нескольких метрах от Кавальканте, но каждый раз тому удавалось скрыться. Полиции в итоге все-таки удалось обнаружить и окружить беглеца, когда он спал,
сообщает
CNN. Воспользоваться оружием Кавальканте не смог, его помогла задержать служебная собака. Беглеца вернули в тюрьму. Теперь его ждет дополнительный срок за побег.
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