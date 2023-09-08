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В Кривом Роге ракетным ударом разрушено здание полиции. Один человек погиб, больше 40 ранены
Кадры, снятые очевидцами
2 минуты
10:59, 8 сентября 2023
В Кривом Роге — родном городе президента Украины Владимира Зеленского — утром 8 сентября ракетным ударом было разрушено здание полиции и повреждены соседние с ним жилые дома.
По последним данным
, ранения получили 44 человека, в том числе девять полицейских, один человек погиб.
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