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Вуди Аллен представил фильм «Великая ирония» на Венецианском фестивале. Толпа скандировала «Нет культуре изнасилования!»

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Около 20 активистов устроили акцию протеста на 80-м Венецианском кинофестивале, когда на красной дорожке появился Вуди Аллен. 4 сентября американский режиссер представил на фестивале в Венеции фильм «Великая ирония». Протестующие скандировали по-английски «Нет культуре изнасилования!», а также итальянские феминистские лозунги против насилия и патриархата. В 2014 году приемная дочь режиссера Дилан Фэрроу впервые публично обвинила Аллена в сексуализированном насилии, совершенном в 1992 году, когда ей было семь лет. Режиссер отрицал обвинения.
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