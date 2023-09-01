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Путинская армия разрушила Мариуполь, а теперь Путин открывает там школу (по видеосвязи, конечно)
И ему показывают первоклассника, который благодарит за «заботу» о городе
31 секунда
15:04, 1 сентября 2023
Владимир Путин 1 сентября принял участие в церемонии открытия школы в Мариуполе. Он сделал это по видеосвязи из Москвы. Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин вывел к камерам первоклассника, который сказал Путину «большое спасибо за то, что заботитесь о моем любимом городе Мариуполе». После начала полномасштабной войны с Украиной российская армия почти полностью разрушила Мариуполь. Город стал одним из символов сопротивления российской агрессии.
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