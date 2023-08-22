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«Доченька, нас вывезли. Не плачь, мы уже дома»
Как военнослужащие ВСУ эвакуируют жителей освобожденной части села Работино в Запорожье
1 минута
15:01, 22 августа 2023
Село Работино в Запорожской области — один из населенных пунктов, за которые успешно сражаются военнослужащие ВСУ в ходе наступления. Часть Работино уже освобождена, но бои продолжаются. Посмотрите, как украинские военные эвакуируют мирных жителей села в более безопасные места, и послушайте, что говорят пережившие оккупацию люди своим родным и близким.
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