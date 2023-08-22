«Доченька, нас вывезли. Не плачь, мы уже дома» Как военнослужащие ВСУ эвакуируют жителей освобожденной части села Работино в Запорожье

Село Работино в Запорожской области — один из населенных пунктов, за которые успешно сражаются военнослужащие ВСУ в ходе наступления. Часть Работино уже освобождена, но бои продолжаются. Посмотрите, как украинские военные эвакуируют мирных жителей села в более безопасные места, и послушайте, что говорят пережившие оккупацию люди своим родным и близким.