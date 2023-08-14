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«Двух этажей нет. Все на хер утонуло. И что я сделаю на 150 тысяч? Что купишь на них сейчас?»
Пострадавшие от наводнения в Приморье на встрече с губернатором обсудили компенсации
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14:54, 14 августа 2023
В Приморье из-за сильных дождей пострадали десятки населенных пунктов, затоплены сотни домов. В Уссурийске прорвало дамбу, в результате началось наводнение, которое местные власти называют сильнейшим за 10 лет. В город приехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, он провел встречу с местными жителями. В толпе обсуждали, что пострадавшим могут выплатить компенсации в 150 тысяч рублей. «И что я сделаю на 150 тысяч? Что купишь на них сейчас?» — кричал один из собравшихся.
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