«Двух этажей нет. Все на хер утонуло. И что я сделаю на 150 тысяч? Что купишь на них сейчас?» Пострадавшие от наводнения в Приморье на встрече с губернатором обсудили компенсации

В Приморье из-за сильных дождей пострадали десятки населенных пунктов, затоплены сотни домов. В Уссурийске прорвало дамбу, в результате началось наводнение, которое местные власти называют сильнейшим за 10 лет. В город приехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, он провел встречу с местными жителями. В толпе обсуждали, что пострадавшим могут выплатить компенсации в 150 тысяч рублей. «И что я сделаю на 150 тысяч? Что купишь на них сейчас?» — кричал один из собравшихся.